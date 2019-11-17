Украинские военные корабли, которые были захвачены пограничниками РФ в ноябре 2018 года, сегодня передадут Украине ночью, в 60 милях от мыса Меганом в Крыму.

Об этом у себя в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

По его данным, украинские буксиры, которые идут за кораблями, транспортируемыми из Керчи, сопровождаются российскими ВМС.

"Группа украинских буксиров, которые направляются для приема захваченных Россией катеров, в 20.00 прошла мыс Меганом у берегов Крыма. Наши буксиры сопровождают ракетный катер ВМФ РФ "Ивановец" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ РФ "Безупречный". Место встречи с отрядом российских кораблей, буксирующих захваченные катера - в 60 милях от Меганома. Передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу" состоится сегодня ночью", - написал Бутусов.

"Страна" разбиралась, зачем Россия решила в канун Нормандской встречи передать Украине ее корабли.

Также мы публиковали фото, как украинские корабли на буксире ведут из Керчи в Одессу.