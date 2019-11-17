Учительнице средней школы из штата Мэриленд в США предъявили обвинения в нападении после того, как на камеры попал момент ее драки с 17-летней ученицей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию округа Принс-Джордж.

Ссора, которая произошла в средней школе Ларго в Верхнем Мальборо, штат Мэриленд, была "очень, очень тревожной", заявил начальник полиции Хэнк Ставински на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, до предполагаемого нападения между учителем и ученицей существовал "физический контакт".

"Затем учитель совершает нападение на эту ученицу. Характер этого нападения был чрезвычайно насильственным, и это поведение носит преступный характер", - сказал начальник полиции.

На видео заметно, что учительница несколько раз пинает и бьет школьницу.

Видео: wjla.com

"Важно знать, что мы установили высокие ожидания и стандарты для наших сотрудников и студентов, и то, что вы видели на этом видео, не олицетворяет собой тяжелую работу, которую выполняют более 10 000 учителей каждый день" - сказала Моника Голдсон, генеральный директор государственных школ округа Принс-Джордж.

По словам полиции, ни студент, ни преподаватель не нуждались в медицинской помощи. По меньшей мере, 30 студентов и 8 представителей школы участвуют в расследовании.

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