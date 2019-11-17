Вратарь донецкой команды "Шахтер" Андрей Пятов стал рекордсменом сборной Украины по количеству матчей среди вратарей.

Так, матч квалификации Евро-2020 против Сербии, в котором Украина "застолбила" себе место на будущем Евро, стал для Пятова 93-м, который он провел в воротах сборной Украины, пишет УНИАН.

35-летний голкипер обошел Александра Шовковского, который провел на воротах за сборную страны которого 92 матча. Кроме того, Пятов вышел на чистое пятое место в общем рейтинге "гвардейцев" сборной Украины. Чтобы подняться на четвертое место по количеству матчей за сборную, которое сейчас удерживает Олег Гусев, Пятову остается провести шесть поединков.

Рекорд по количеству матчей за сборную Украины среди всех игроков удерживает Анатолий Тимощук (144 поединка). В составе "желто-синих" Андрей Пятов дебютировал 22 августа 2007 года.

Напомним, что в этом году после матча с Сербией украинская сборная по футболу впервые за годы независимости закончила год без поражений.

Также "Страна" публиковала видео наших голов с победного матча.