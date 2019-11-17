В ночь с 17 на 18 ноября украинцы смогут насладиться звездным дождем - метеорным потоком Леониды, который достигнет пика именно в этот период.

Леониды - это падение метеоритов, которое происходит каждый год примерно в середине ноября. Метеоритный ливень формируется в случае встречи Земли с особо плотным метеорным роем. Частицы пыли с кометы 55Р / Темпеля-Туттля попадают в атмосферу Земли со скоростью 159 000 миль в час. Именно из-за этой большой скорости звездопад Леониды считается самым быстрым из всех существующих. Радиант - точка на небе, из которой вылетают метеоры, - расположена в созвездии Льва.

Если небо будет чистое, то звездопад можно увидеть невооруженным глазом. Но в этом году получше рассмотреть необычное явление может помешать свет луны. Однако самые яркие метеоры будут заметны на небе невооруженным глазом, вне зависимости от региона. Лучше всего падающие метеоры можно рассмотреть между полуночью и рассветом.

На YouTube идут онлайн-трансляции "звездопада".

Видео: YouTube/AMS American Meteor Society

Для того, чтобы насладиться метеоритным потоком, нудно смотреть не на точку, откуда, как кажется, летят яркие кружки, а в сторону от нее.

Кстати, в этом году украинцы будут наблюдать еще один красивый метеорный поток - Геминиды. На небесное явление можно будет посмотреть 4-17 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что ночью на 23 апреля, украинцы увидели необычный звездопад - поток Лириды.

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