Парламент Грузии заблокировали сторонники оппозиции
Парламент Грузии заблокировали сторонники оппозиции

Грузию во второй раз за последние полгода охватили масштабные антиправительственные акции протеста.

Десятки тысяч грузин бунтуют против провала избирательной реформы, которая позволит провести выборы следующего года по пропорциональной, а не смешанной системе, как раньше.

Палатки и бочки

Без этих изменений, по мнению оппозиции, к власти снова придет нынешняя правящая партия "Грузинская мечта" под руководством мультимиллиардера Бидзины Иванишвили.

Хотя в июне он лично и его партия обещали отказаться от мажоритарных выборов, уступив требованиям оппозиции и многочисленным акциям протеста, которые жестко разогнали.

14 ноября парламент отклонил правки в Конституцию о проведении выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. На голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

В результате вспыхнул новый бунт.

Вечером в воскресенье, 17 ноября, грузинские оппозиционные силы под лозунгами "Все минус один - Бидзина должен уйти" и "Вернем Грузию".

Участники протестов заблокировали все три входа в здание парламента Грузии и разбили палатки, в которых обещают дежурить круглосуточно,  чтобы не пустить в парламент депутатов Иванишвили. Некоторые уже приносят бочки и дрова, чтобы греться, жгут костры. Среди протестующих много молодежи.

Грузины уже ставят палатки и разжигают огонь в бочках. Фото: Владимир Умикашвили

"В 2003 году Революция роз так же начиналась"

Если пропорциональную систему не одобрят, протестующие требуют проведения досрочных выборов. 

"Для изменений в Конституцию нужно было 113 голосов, а собрался только 101 голос. Три дня назад снова начались митинги на Руставели, в центре Тбилиси. Сейчас оппозиция пикетирует парламент, и в понедельник утром депутаты не смогут туда войти. Протесты поддерживает весь оппозиционный спектр - от "Национального движения" под началом бывшего президента Саакашвили до пророссийской Нино Бурджанадзе, бывшего спикера. Всего около 20 партий", - рассказал "Стране" Георгий Цасидзе, участник протестов. 

Переход на пропорциональную систему, по словам Цасидзе, грозит власти поражением. По внутренней статистике "Грузинской мечты", их поддерживает меньше 30% грузин, и им не хватает голосов для победы.

"Народ недоволен - в последние годы национальная валюта лари рухнула, криминальная обстановка обострилась, плюс у нас опять взятки берут, есть случаи в министерствах и других госорганах. По соцопросам, если завтра состоятся выборы, партия Иванишвили не возьмет больше 20%", - говорит протестующий.

"Может начаться "Майдан". Если народ увидит, что мы стоим до конца тут на Руставели, то присоединятся многие. В 2003 году Революция роз так же начиналась. Мы не хотим новой революции, но если другого выхода не будет, дело пойдет к этому", - говорит Цасидзе.    

Бурджанадзе уже заявила, что протесты "могут вылиться в нечто стихийное и опасное" и отмела обвинения в "российском следе", о котором традиционно говорит власть. Мол, Кремль хочет дестабилизировать обстановку.

"Грузинская мечта", судя по всему, заняла выжидательную позицию - все зависит от количества людей, которые присоединятся к протестам. 

Правда, по неофициальной информации власти не исключают и силового сценария.

Среди протестующих ходят слухи, что Иванишвили оформил контракт с командиром спецназа госбезопасности Звиадом Харазишвили (прозвище "Хареба"). Его имя связывают с жестким подавлением восстания военной части Мухровани в 2010 году при Саакашвили. "Хареба" якобы взялся охранять самого Иванишвили и, в случае приказа, готовится разогнать акции протесты. 

Правда, официально эту информацию не подтверждают.

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