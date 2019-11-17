Грузию во второй раз за последние полгода охватили масштабные антиправительственные акции протеста.

Десятки тысяч грузин бунтуют против провала избирательной реформы, которая позволит провести выборы следующего года по пропорциональной, а не смешанной системе, как раньше.

Палатки и бочки

Без этих изменений, по мнению оппозиции, к власти снова придет нынешняя правящая партия "Грузинская мечта" под руководством мультимиллиардера Бидзины Иванишвили.

Хотя в июне он лично и его партия обещали отказаться от мажоритарных выборов, уступив требованиям оппозиции и многочисленным акциям протеста, которые жестко разогнали.

14 ноября парламент отклонил правки в Конституцию о проведении выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. На голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

В результате вспыхнул новый бунт.

Вечером в воскресенье, 17 ноября, грузинские оппозиционные силы под лозунгами "Все минус один - Бидзина должен уйти" и "Вернем Грузию".

Участники протестов заблокировали все три входа в здание парламента Грузии и разбили палатки, в которых обещают дежурить круглосуточно, чтобы не пустить в парламент депутатов Иванишвили. Некоторые уже приносят бочки и дрова, чтобы греться, жгут костры. Среди протестующих много молодежи.

Грузины уже ставят палатки и разжигают огонь в бочках. Фото: Владимир Умикашвили

"В 2003 году Революция роз так же начиналась"

Если пропорциональную систему не одобрят, протестующие требуют проведения досрочных выборов.

"Для изменений в Конституцию нужно было 113 голосов, а собрался только 101 голос. Три дня назад снова начались митинги на Руставели, в центре Тбилиси. Сейчас оппозиция пикетирует парламент, и в понедельник утром депутаты не смогут туда войти. Протесты поддерживает весь оппозиционный спектр - от "Национального движения" под началом бывшего президента Саакашвили до пророссийской Нино Бурджанадзе, бывшего спикера. Всего около 20 партий", - рассказал "Стране" Георгий Цасидзе, участник протестов.

Переход на пропорциональную систему, по словам Цасидзе, грозит власти поражением. По внутренней статистике "Грузинской мечты", их поддерживает меньше 30% грузин, и им не хватает голосов для победы.

"Народ недоволен - в последние годы национальная валюта лари рухнула, криминальная обстановка обострилась, плюс у нас опять взятки берут, есть случаи в министерствах и других госорганах. По соцопросам, если завтра состоятся выборы, партия Иванишвили не возьмет больше 20%", - говорит протестующий.

"Может начаться "Майдан". Если народ увидит, что мы стоим до конца тут на Руставели, то присоединятся многие. В 2003 году Революция роз так же начиналась. Мы не хотим новой революции, но если другого выхода не будет, дело пойдет к этому", - говорит Цасидзе.

Бурджанадзе уже заявила, что протесты "могут вылиться в нечто стихийное и опасное" и отмела обвинения в "российском следе", о котором традиционно говорит власть. Мол, Кремль хочет дестабилизировать обстановку.

"Грузинская мечта", судя по всему, заняла выжидательную позицию - все зависит от количества людей, которые присоединятся к протестам.

Правда, по неофициальной информации власти не исключают и силового сценария.

Среди протестующих ходят слухи, что Иванишвили оформил контракт с командиром спецназа госбезопасности Звиадом Харазишвили (прозвище "Хареба"). Его имя связывают с жестким подавлением восстания военной части Мухровани в 2010 году при Саакашвили. "Хареба" якобы взялся охранять самого Иванишвили и, в случае приказа, готовится разогнать акции протесты.

Правда, официально эту информацию не подтверждают.