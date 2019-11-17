На официальной странице Патрульной полиции Львовской области в Facebook появилось напоминание о правилах безопасности для пешеходов на железнодорожных участках.

В памятке сказано:

Разрешается переходить железнодорожные колеи только в установленных местах: по пешеходным мостам, переходам, туннелям, переездам и т.д. На станциях, где нет мостов и туннелей, следует переходить железнодорожные колеи в местах, оборудованных специальными настилами, возле которых установлены знаки "Переход через колеи".

Перед тем, как войти в опасную зону (ступить на колею), необходимо убедиться в отсутствии поезда (или локомотива, вагона, дрезины и т.д.). При приближении поезда следует остановиться за пределами опасной зоны, пропустить его и, убедившись в отсутствии движущегося состава, который передвигается по соседним колеям, начать переход.

Приближаясь к железнодорожному переезду, следите за световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаумов. Переходить колеи разрешается только при открытом шлагбауме. При отсутствии шлагбаума (когда переезд не охраняется) перед переходом необходимо удостоверится, что к переезду не приближается поезд.

Не отвлекайтесь во время перехода колеи.

Запрещается:

Ходить по железнодорожным колеям.

Переходить и перебегать через железнодорожные колеи перед поездом (или локомотивом, вагоном, дрезиной и т.д.), который приближается, если до него осталось менее 400 метров.

Переходить колею сразу после проезда поезда (локомотива, вагона, дрезины и т.д.), не убедившись, что по соседним колеям не перемещается состав.

Переходить железнодорожные переезды при закрытом положении шлагбаума и при красном свете светофора железнодорожной сигнализации.

На станциях и перегонах пролезать под вагонами и перелезать через автосцепы для перехода через колею.

Пролезать под закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.

Класть на рельсы железнодорожной колеи любые предметы.

Подходить ближе чем на полметра к краю платформы после объявления о прибытии поезда до его полной остановки.

Подниматься на крыши поездов, локомотивов, вагонов и т.д.

Скриншот: Facebook/Патрульная полиция Львовской области

По всей видимости, напоминание размещено после трагичного инцидента под Киевом. Напомним, что 16 ноября поезд сбил насмерть призерку чемпионата Европы по боксу. Она была в наушниках и не слышала его приближение.

Также мы "Страна" писала, что под Киевом локомотив протаранил легковушку на переезде.