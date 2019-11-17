В Грузии идут уличные протесты. Участники митинга, которые требуют отставки Кабинета министров Грузии пикетируют здание парламента в столице Грузии - Тбилиси.

Лидер объединенной оппозиции Григол Вашадзе в воскресенье, 17 ноября заявляет, что протестующие не намерены расходиться. Участники акции также требуют обсудить вопрос проведения выборов в парламент по пропорциональной системе. Об этом сообщают "Известия".

Против правительства объединились все оппозиционные силы. Митингующие требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.

Проведение выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников протестов, разгоревшихся в Грузии в июне после сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где "не так сел" один из представителей России.

Видео: Известия

Напомним, что 15 ноября стало известно, что в Грузии начались акции протеста с требованием отставки правительства.

Также "Страна" сообщала, что президент Грузии Зурабишвили призвала власть и оппозицию найти общий язык.