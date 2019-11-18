17 ноября на 1+1 прошел 13 эфир шоу "Танцы со звездами" - полуфинал. После него остались три пары, которые теперь сразятся на паркете в финале 24 ноября.

В этом эфире танцевали четыре пары: Ксения Мишина - Женя Кот, Владимир Остапчук - Илона Гвоздева, Анна Ризатдинова - Александр Прохоров, Виктория Булитко - Дмитрий Дикусар.

Каждая пара подготовила три танца: бальный, выступление втроем с одним из четырех судей и танец "за жизнь".

Ведущим полуфинала был Юрий Горбунов. А в золотой комнате Тину Кароль заменила Екатерина Осадчая, поскольку Тина уехала в Лондон на день рождения сына, который учится в Великобритании.

Екатерина Кухар в этот раз вручала каждой паре либо Щелкунчика, либо мышиного короля в зависимости от того, кого она видела фаворитом в финале. В итоге крыса от примы досталась только Виктории Булитко, которую Кухар назвала слабым звеном.

Фото: Екатерина Кухар

Бальные номера

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров танцевали джайв.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар подготовили румбу.

Ксения Мишина и Женя Кот выбрали пасадобль.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцевали ча-ча-ча.

Танцы с судьями

Трио Остапчук - Гвоздева - Гомес показали яркий фристайл, который судьи оценили максимально.

Булитко - Дикусар - Чапкис вышли на паркет с трогательным вальсом.

Ризатдинова - Прохоров - Яма станцевали танго втроем. Во время номера Яме пришлось пару раз переодеться и даже обнажиться.

Мишина - Кот - Кухар подготовили фьюжн. Перед танцем Мишина рассказала, что сама воспитывает сына. А Кухар назвала ее сильной женщиной.

Третий номер

Первыми баттл "за жизнь" танцевали две пары: с Остапчуком и с Булитко. Вторыми вышли Ризатдинова и Мишина. Все пары танцевали самбу.

После этого на шоу потянули интригу и до объявления результатов на сцену вышла Оля Полякова с премьерой новой песни.

После этого ведущие огласили результаты голосования судей и зрителей. В полуфинале проект покинул Владимир Остапчук. Впервые в истории "Танцев со звездами" финал будет чисто женским.

Прощаясь Владимир Остапчук сказал, что еще три месяца назад не танцевал. Он поблагодарил Илону, которая верила в него. "Я внутри уже победитель. Я абсолютно новый человек" - сказал телеведущий.

Победитель "Танцев со звездами" 2019 выяснится во время следующего эфира 24 ноября.