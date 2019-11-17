Патриарх Варфоломей, даровавший Украине Томос, поучаствовали в вечернем богослужении в католическом монастыре. Об этом сообщает аббатство Шеветон на своей странице в Facebook.

12 ноября 2019 года патриарх из Константинополя Варфоломей I посетил общину аббатства Нотр-Дам де Сент-Реми в Рошфоре монашеского ордена цистерцианцев. Патриарха Варфоломея встретил отец Гилберт Дегрос и монахи, а также большое число прихожан.

В вечернем богослужении приняли участие аббат Шеветонского монастыря Дом Ламберт Вос, аббат Маредского монастыря отец Бернард Лорен, а также другие монахи и монахини. В главном храме монастыря во время вечерней службы хор шеветонских монахов исполнял византийские и греко-славянские гимны.

Кроме патриарха Варфоломея в совместном вечернем богослужении в католическом монастыре принимали участие иеромонах Феофил из монастыря Пантократор и игумен афонского монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий.

Патриарх Варфоломей поблагодарил настоятеля за братские отношения и значительную помощь, которую его монастырь оказывает Святейшему Престолу Бельгии, и подарил ему серебряный резной крест. В ответ монастырь Рошфор подарил патриарху роскошную Библию в кожаном переплете, копию Библии XIV века.

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