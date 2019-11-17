Сборная Украины закончила календарный год без единого поражения. Это стало понятно по результатам матча с Сербией, после которого Украина вышла на Евро-2020.

Завершение календарного года без поражений у сборной страны - первое в истории независимости.

В 2019-м подопечные Андрея Шевченко провели десять поединков, в семи из которых удалось добыть победу, а три завершились ничьей: Португалия (0:0), Люксембург (2:1), Сербия (5:0), Люксембург (1:0), Литва (3:0), Нигерия (2:2), Литва (2:0), Португалия (2:1), Эстония (1:0) и Сербия (2:2).

"Я рад, что удалось провести год без поражений. 2019 год получился очень-очень хорошим. Благодарен ребятам за игру", - прокомментировал тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина в Сербии застолбила себе место на Евро-2020.

Также мы публиковали видео голов с последнего в 2019 году матча сборной Украины, в которой украинцы победили Сербию и вышли на Евро 2020.