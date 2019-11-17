По причине ремонтных работ на Северном мосту 18 ноября с 8:00 до 17:00 будет частично ограничено движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городской государственной администрации со ссылкой на "Киевавтодор".

Покрытие моста продолжают модернизировать. Согласно официальным сообщениям, работы до вечернего часа пик в направлении жилмассива Троещина будут вестись таким образом, чтобы минимизировать ограничения по движению.

Скриншот: kyivcity.gov.ua

В "Киевавтодоре" просят отнестись к этому с пониманием.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве с 1 ноября на главных шоссе столицы ограничили скорость машин до 50 км/час.

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