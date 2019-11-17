В Киеве с утра понедельника ремонтники опять остановят Северный мост
По причине ремонтных работ на Северном мосту 18 ноября с 8:00 до 17:00 будет частично ограничено движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городской государственной администрации со ссылкой на "Киевавтодор".
Покрытие моста продолжают модернизировать. Согласно официальным сообщениям, работы до вечернего часа пик в направлении жилмассива Троещина будут вестись таким образом, чтобы минимизировать ограничения по движению.
Скриншот: kyivcity.gov.ua
В "Киевавтодоре" просят отнестись к этому с пониманием.
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