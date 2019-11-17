Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов, захваченных в провокациях при "Керченском инциденте" 2018 года. Об этом заявили в МИД РФ.

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В сообщении отмечается, что в июне МИД проинформировал посольство Украины в Москве о возможностях в законодательстве, которые Киев "мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей". Речь тогда шла о согласии Киева открыть уголовное дело по факту нарушения границы и признать корабли вещдоками.

Напомним, захваченные Россией украинские корабли покинули порт Керчи. Операция проходила под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал в Керчи был полностью оцеплен полицией. Два катера ("Бердянск" и "Никополь") и буксир будут переданы Украине в открытом море.

Место передачи кораблей официально не озвучено, известна только дата - 18 ноября. По данным на вечер воскресенья, украинские буксиры SAPFIR, TITAN и HAJDAMAKA уже обогнули южный берег Крыма, свидетельствуют данные системы AIS.