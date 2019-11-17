Боксер из Севастополя Максим Коптяков победил в весовой категорий 75 килограммов в финале чемпионата России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Севастополя.

"Очень рад стать трехкратным чемпионом России. Все выигранные турниры были тяжелыми, трудно выделить какой-то один. Я хотел завершить карьеру именно в таком статусе, но еще есть шанс побороться за поездку на Олимпийские игры, поэтому продолжу готовиться и тренироваться", - заявил Коптяков.

Кроме того, в сообщении говорится, что Коптяков вошел в состав национальной сборной России, которая выступит на Олимпийских играх в 2020 году.

В 2019 году Максим Коптяков защитил звание мастера спорта международного класса. Из 270 боев у Максима Коптякова 230 побед, отметили в ведомстве.

Спортсмен родился в Югорске Тюменской области (Россия). Боксом начал заниматься в девять лет в ДЮСШ "Смена" у тренера Алексея Харлова. Также воспитывался в Севастопольской детско-юношеской спортивной школе по боксу и Севастопольской школе высшего спортивного мастерства (Центр спортивной подготовки).

Максим Коптяков - в синих перчатках. Фото: sev.gov.ru

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