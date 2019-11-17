Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, майора Мэтью Голстейна и старшего лейтенанта Клинта Лоранса, которых осудили за преступления военного характера в Афганистане. Об этом заявили в Белом доме.

Указ о полном помиловании был подписан еще в пятницу, 15 ноября.

Военный Клинт Лоранс в 2012 году приказал солдатам США открыть огонь по трем афганским мужчинам, которые двигались по направлению к ним на мотоцикле с якобы высокой скоростью. Тогда его приговорили к тюремному заключению сроком на 19 лет. Шесть лет он провел в тюрьме. Позже в его защиту создали петицию и собрали 124 тысячи подписей. В том числе в защиту Лоранса выступили некоторые конгрессмены США.

Майора Мэтью Голстейна в 2010 году обвинили в незаконном убийстве мужчины в Афганистане после его признания во время тестирования на полиграфе для устройства на работу в ЦРУ. Мэтью Голстейн утверждал, что убил предполагаемого изготовителя бомб, освобожденного "из-за недостатков афганской системы правосудия".

Ранее "Страна" писала, что Южная Корея и США отложили военные учения, чтобы не вызывать раздражения у Пхеньяна.

Также мы сообщали, что Трамп потребовал от Японии в 4 раза увеличить расходы на содержание военных баз США.