17 ноября, из акватории "Генмола" в Керчи в Крыму в сопровождении российской береговой охраны вывели три украинских военных суда, захваченные год назад. Речь идет о катерах "Бердянск" и "Никополь", а также буксире "Яны Капу". Об этом пишет "Крым.Реалии".

Судна доставят в открытое море, где 18 ноября должны передать Украине, сообщили в пограничном управлении крымского ФСБ.

Мы писали, что до 9 декабря, когда в Париже состоится саммит лидеров стран "нормандской четверки", РФ должна вернуть Украине три судна, захваченные 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Фото: Крым.Реалии

Ранее "Страна" сообщала, что Россия начинает процедуру возвращения Украине военных кораблей.

Также мы рассказывали, что навстречу кораблям, которые отдает Россия, движутся три украинских буксира.