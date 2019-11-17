Три украинских буксира, которые должны встретить три корабля украинских военно-морских сил, захваченные Россией в следствие конфликта в Керченском проливе год назад, вечером воскресенья, 17 ноября, находятся нейтральных водах напротив южнобережного поселка Гаспра в Крыму. Об этом свидетельствуют данные системы автоматической идентификации судов (AIS).

Место передачи кораблей официально не озвучено, известна только дата - 18 ноября. По данным на вечер воскресенья, украинские буксиры SAPFIR, TITAN и HAJDAMAKA уже обогнули южный берег Крыма, свидетельствуют данные системы AIS.

Таким образом, можно предположить, что встречающие корабли движутся на восток полуострова.

Тем временем, по данным СМИ, два военных катера и буксир ВМС Украины в сопровождении кораблей береговой охраны России несколько часов назад находились в районе мыса Такиль на востоке Крыма.

Украинские СМИ 16 ноября сообщали, что поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака" вышли из украинских портов, чтобы забрать три корабля, задержанные Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. Так, об этом написало одесское издание "Думская", не указывая источников информации, и "Украинский милитарный портал" со ссылкой на данные AIS.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в Крыму, говорит, что передача Украине кораблей, задержанных год назад в Керченском проливе, пройдет не в Азовском море.

"Место и время согласовано. Это не Азовское море", - заявил собеседник агентства.

Скриншот:ships.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Россия начинает процедуру возвращения Украине военных кораблей. Они уже прошли под Крымским мостом.

Также мы рассказывали, что ФСБ России исключила из списка вещдоков корабли, которые вернут Украине.