Жареные крылышки и любовь. История о парне из ЮАР, который сделал предложение в KFC и прославился на весь мир, оказалась постановкой
7 ноября в ЮАР обедавший в заведении сети KFC мужчина якобы сделал предложение своей девушке. СМИ осмеяли этот случай, однако мировые бренды решили объединиться и помочь с организацией пышной свадьбы. Об этом пишет издание BoredPanda.
История случилась в городе Ваале (Южная Африка). Мужчина посреди кафе опустился на одно колено и "сделал" предложение любимой девушке, которая, в свою очередь, ответила согласием. Под ликования присутствующих парень надел кольцо на палец избранницы.
Журналистка под ником @butterfly_Anele на своей официальной странице в Twitter написала: "Мужчины из Южной Африки настолько разорены, что даже делают предложение в KFC. Я даже не знаю, кто может делать предложение в KFC".
Скриншот: boredpanda.com
Однако на нее обрушились гневные слова пользователей, так что девушка решила сделать аккаунт приватным.
Скриншот: Twitter/Anele
История на этом не закончилась: компания KFC в своем Twitter написала, что разыскивает эту "прекрасную пару", чтобы сделать ей сюрприз.
Скриншот: Twitter/KFC South Africa
Молодыми людьми оказались Гектор Мканси и Нонланла Солдаат.
Видео: YouTube/SABC Digital News
В стороне не остались другие мировые бренды, среди которых PUMA, Huawei, McDonald’s, Uber и Audi, которые вручили паре деньги и элитные подарки "на предстоящую свадьбу".
Но появились предположения, что предложение в KFC - фейк. Пользователь ресурса "Пикабу" под ником Shtaa разобрался в ситуации.
Событие было постановочным: толпа была приглашена заранее, никаких фото не было, были только видео, а "журналисткой" оказался сам "жених".
Но самое интересное в том, что пара поженилась в 2012 году. Тогда молодого человека не устроило качество свадебных колец, поэтому он решил заново провести торжественную церемонию.
Фото: sowetanlive.co.za
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