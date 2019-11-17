7 ноября в ЮАР обедавший в заведении сети KFC мужчина якобы сделал предложение своей девушке. СМИ осмеяли этот случай, однако мировые бренды решили объединиться и помочь с организацией пышной свадьбы. Об этом пишет издание BoredPanda.

История случилась в городе Ваале (Южная Африка). Мужчина посреди кафе опустился на одно колено и "сделал" предложение любимой девушке, которая, в свою очередь, ответила согласием. Под ликования присутствующих парень надел кольцо на палец избранницы.

Журналистка под ником @butterfly_Anele на своей официальной странице в Twitter написала: "Мужчины из Южной Африки настолько разорены, что даже делают предложение в KFC. Я даже не знаю, кто может делать предложение в KFC".

Скриншот: boredpanda.com

Однако на нее обрушились гневные слова пользователей, так что девушка решила сделать аккаунт приватным.

Скриншот: Twitter/Anele

История на этом не закончилась: компания KFC в своем Twitter написала, что разыскивает эту "прекрасную пару", чтобы сделать ей сюрприз.

Скриншот: Twitter/KFC South Africa

Молодыми людьми оказались Гектор Мканси и Нонланла Солдаат.

Видео: YouTube/SABC Digital News

В стороне не остались другие мировые бренды, среди которых PUMA, Huawei, McDonald’s, Uber и Audi, которые вручили паре деньги и элитные подарки "на предстоящую свадьбу".

Но появились предположения, что предложение в KFC - фейк. Пользователь ресурса "Пикабу" под ником Shtaa разобрался в ситуации.

Событие было постановочным: толпа была приглашена заранее, никаких фото не было, были только видео, а "журналисткой" оказался сам "жених".

Но самое интересное в том, что пара поженилась в 2012 году. Тогда молодого человека не устроило качество свадебных колец, поэтому он решил заново провести торжественную церемонию.

Фото: sowetanlive.co.za

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