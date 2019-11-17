В воскресенье, 17 ноября, футбольная сборная Украины под руководством тренерского штаба Андрея Шевченко заключила результативный футбольный мир. Игра с командой Сербии в Белграде завершилась со счетом 2-2.

Первая сорокапятиминутка началась с атак команды Сербии, которой непременно нужно было выигрывать сегодняшнюю встречу для выхода на Евро 2020 напрямую.

Активные действия привели к результату. На 8-й минуте игры мяч попал в руку одному из защитников сборной Украины, арбитр указал на 11-метровую точку. Пенальти реализовал Тадич.

Наши сумели прийти в себя и на 32-й минуте Роман Яремчук, после навеса с правого фланга от Виктора Цыганкова, сравнял счет головой.

Вторая сорокапятиминутка снова началась с активной игры сборной Сербии. И на 56-й минуте Митрович с нескольких метров вновь вывел хозяев белградского поля вперед.

Однако сборная Шевченко не допустила поражения, которое могло стать первым в 2019 году. Наши футболисты сумели заключить футбольный мир.

В самом конце встречи, на 93-й минуте, Артем Беседин с помощью передачи Караваева и рикошета сравнял счет.

Таким образом сборная Андрея Шевченко завершает свой футбольный 2019 год первым местом в отборочной группе на чемпионат Европы 2020 и результативным футбольным миром.

Наставник сборной Украины уже анонсировал планы на несколько товарищеских встреч перед непосредственно выездом на Евро 2020. Состав группы сборной Украины на турнире станет известен по результатам жеребьевки, которая пройдет в Бухаресте в субботу, 30 ноября.

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