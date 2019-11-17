В Одессе резонансное ДТП: легковой автомобиль на дороге столкнулся с каретой скорой помощи. В результате аварии пострадали четверо людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По сообщению полиции, 29-летний водитель Mercedes при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который с мигалкой и звуковой сиреной обгонял колонну машин по встречной полосе движения. В результате столкновения скорая выехала за пределы проезжей части влево и врезалась в дерево.

Телесные повреждения получили водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой. Они доставлены в больницу. Решается вопрос относительно открытия уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения" (ч. 1 ст. 286 УКУ).

Фото: пресс-служба полиции

Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой полицейская машина загорелась прямо на ходу, а внедорожник сбил на трассе двух людей, которые меняли колесо у своего авто.