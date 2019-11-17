Ночью 16 ноября в Мелитополе, на пересечении пр. Б. Хмельницкого и ул. Героев Украины, произошло жесткое ДТП, которое превратилось в самосуд. Об этом сообщает ria-m.tv.

Водитель, двигавшийся по пр. Б. Хмельницкого, решил проехать на красный свет. На проспект тем временем выезжал другой легковой автомобиль. В результате произошло столкновение. Жертв не было, однако владелец пострадавшего авто быстро вышел из машины и отправился "грубо разбираться" с виновником.

Полицейские быстро оказались на месте аварии. Если бы они не появились, ситуация могла принять совершенно другой оборот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ВОТ ЧТО БЫВАЕТ КОГДА НАРУШИЛ ПДД,И ПРОЕХАЛ НА КРАСНЫЙ.@mlive.tv Публикация от RIA Мелитополь (@riamelitopol) 16 Ноя 2019 в 1:51 PST

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