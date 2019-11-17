Сотрудники Хортицкой национальной академии реконструировали картину Жана Мивилля 1814 года, которая считается одним из самых ранних изображений острова Хортицы.

Об этом рассказали доктор исторических наук Хортицкой национальной академии Виктор Филас, заведующая кафедрой дизайна и кандидатка педагогических наук, доцентка Наталья Деревянко и студентка факультета искусства и дизайна Элеонора Сахарова, которые и работали над этим проектом в эфире UA: Запоріжжя.

Видео: Facebook/suspilne.zaporizhia

Так, до недавнего времени наиболее ранним изображением острова считалась картина Айвазовского "Днепр у Александровска" средины 70-х годов позапрошлого века. Однако Филас нашел копию эскиза известного швейцарского художника Жана Кристофа Мивилля, на котором изображена восточная часть Хортицы и затопленное русло Днепра.

Фото: Facebook/suspilne.zaporizhia

Уникальность работы художника заключается в том, что это наиболее ранее дофотографическое художественно-графическое изображение острова Хотрица и местности, где располагается современное Запорожье. Эскиз датируется 1814 годом.

На основе собранных материалов, художники восстановили картину в цвете. Специально для этого студентка Элеонора Сахарова и научный руководитель Наталья Деревянко провели исследовательскую работу и создали картину маслом на основе эскиза Мивилля.

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