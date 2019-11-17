Туриста из США ограбили в гостинице "Украина", у него "вытащили" 35 тысяч евро. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в полиции.

Кража у туриста - гражданина США - произошла вчера в его номере гостиницы "Украина" в центре Киева. Как мы узнали из собственных источников в МВД, американец, вероятно не знакомый с украинскими обычаями, опрометчиво оставил в номере в своих вещах 35 тысяч евро и ушел гулять по городу. Когда вернулся - не нашел денег.

Турист сразу же обратился в полицию, однако вора пока не нашли. Со слов наших собеседников в правоохранительных органах, персонал гостиницы утверждает что американец, вероятно, взял деньги с собой и стал жертвой уличных карманников за пределами отеля, а пропажу заметил только в номере.

Полиция проверяет камеры наблюдения в отеле и завела уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины-Кража в особо крупных размерах,совмещенная с проникновением.

Ранее "Страна" сообщала,что в плане краж из номеров в гостинице "Украина" - это далеко не первый случай и ни одну серьезную кражу не удалось раскрыть. Вероятно, воры имеют сообщников среди персонала. К тому же, иностранцы приезжают ненадолго и потом никто из них не интересуется, будучи за океаном, ходом расследования своего дела в Киеве. Поэтому воры уходят безнаказанными, а полиция тихонько закрывает "висяки",чтоб не портили статистику и кражи повторяются снова.

Мы писали, что полиция нашла украденный символ Луцка.

Также мы рассказывали, что в Киеве на Печерске из бутика незаметно вынесли шубу за треть миллиона гривен.