Средний возраст населения Латвии в 1990 году составлял 34 года, а к 2018 году он вырос до 44 лет. На эту тему статистическое агентство Eurostat провело исследование Ageing Europe.

В исследовании прогнозируется, что к 2050 году средний возраст латвийцев достигнет 47 лет.

Средний возраст населения Латвии близок к среднему показателю возраста в странах ЕС. С 1990 года наблюдается постепенное увеличение среднего возраста, однако быстрее всего старение населения происходит в Португалии и Италии.

Авторы отмечают, что больше всего на старение населения влияют социальное и экономическое развитие, а также снижение рождаемости.

Что касается соотношения количества женщин к мужчинам, то из всех стран ЕС именно в Латвии в 2018 году среди жителей в возрасте старше 65 лет удельный вес женщин был наибольшим — в возрастной группе от 65 до 74 лет женщин в Латвии в 1,7 раз больше, чем мужчин. По ЕС в среднем этот показатель составляет около 1,3. В возрасте от 75 до 84 лет женщин в Латвии уже в 2,4 раза больше, чем мужчин, а в возрасте более 85 лет — в 3,6 раза больше.

Ранее "Страна" писала, что латвийский сейм узаконил автоматическое гражданство для всех новорожденных.

Также мы сообщали, что на Facebook Офиса президента Украины перепутали Латвию с Литвой, но потом быстро все "порешали".