Квартиру бывшего украинского президента Виктора Януковича на столичной Оболони после ремонта сдали в аренду за 37 тысяч гривен в месяц. Об этом в интервью рассказал глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Антон Янчук, передает "24 канал".

"На момент передачи в управление квартира была в непригодном для использования состоянии. Так, согласно Программе управления, там сделан ремонт, закуплено и установлено дорогое оборудование, отремонтирована мансарда, налажена работа котла и системы отопления, приобретены осветительные приборы", - сказал он.

При этом саму квартиру на 240 квадратных метров, утверждает Янчук, оценили в 26, 904 млн гривен, а арендовать ее можно за несколько десятков тысяч гривен.

"Месячная арендная плата – примерно 37 тысяч гривен. По состоянию на 5 ноября 2019 года от ее управления получено доходов в сумме 284 100 гривен. За счет этих денег компенсированы все расходы на управление (162 343 гривен), уплачены налоги в сумме 80 007 гривен и перечислены в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 гривен", - подчеркнул он.

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