14 ноября на видеохостинге YouTube на канале Super Жоrik российский комик Михаил Галустян разместил дебютный клип "Хочу тибя любицца!" Музыкальная работа сразу стала популярной: 2 миллиона просмотров, 55 тысяч лайков и почти 25 тысяч подписчиков.

В видео Super Жоrik примерял леопардовый костюм, две пары очков и обильную бижутерию. В своем кабриолете он рассекает по Сочи в компании парней и вздыхает по красивой девушке.

По всей видимости, ролик будет иметь продолжение.

Видео: YouTube/Super Жоrik

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