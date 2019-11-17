Дебютный клип Михаила Галустяна за три дня набрал в YouTube миллионы просмотров
14 ноября на видеохостинге YouTube на канале Super Жоrik российский комик Михаил Галустян разместил дебютный клип "Хочу тибя любицца!" Музыкальная работа сразу стала популярной: 2 миллиона просмотров, 55 тысяч лайков и почти 25 тысяч подписчиков.
В видео Super Жоrik примерял леопардовый костюм, две пары очков и обильную бижутерию. В своем кабриолете он рассекает по Сочи в компании парней и вздыхает по красивой девушке.
По всей видимости, ролик будет иметь продолжение.
Видео: YouTube/Super Жоrik
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