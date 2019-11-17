На развязке "Кленовый лист" в Энергодаре водитель крана, проезжая под мостом, не рассчитал габариты и застрял.

Об этом сообщает "Медиа-центр".

Фото: en-media.tv

Вероятнее всего, кран врезался в мост из-за того, что был частично с выдвинутой стрелой. В результате этого транспорт согнулся, а на мосту появилась трещина.

Фото: en-media.tv

Водитель крана разбил себе голову сильным ударом о лобовое стекло. Как выяснилось позже, он находился в состоянии алкогольного опьянения – результат показал 1.5 промилле (при норме 0.2).

Фото: en-media.tv

Ранее "Страна" приводила статистику жертв ДТП в 2018 году. Тогда на украинских дорогах оборвалась жизнь 3350 людей.

А весной этого года полицейские предупредили о росте в Украине числа ДТП и количества в них погибших.