Главный редактор "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook рассказал о вариантах развития событий на Донбассе накануне возможной встречи Нормандской четверки.

Он напомнил, что ранее писал по поводу разговоров о заморозке конфликта на Донбассе, о строительстве "стены", о чем в последнее время стало модно говорить в Киеве, в Донецке и в Москве. Но, по его словам, все эти разговоры упираются в практический вопрос, как это сделать без согласия России, которая заблокирует введение миротворцев без снятия санкций.

И поэтому стороны "раз за разом обречены возвращаться к Минским соглашениям, включая их политическую часть".

"И то, что сейчас все-таки все стороны уже говорят о подготовке Нормандской встречи на декабрь, показывает, что процесс с трудом, но идет. Вопрос только - куда он идет? Вопрос этот стоит разбить на два", - пишет Игорь Гужва.

Первый - готов ли Зеленский вести переговоры о мире? Второй - готов ли он действительно реинтегрировать Донбасс в Украину на особом статусе согласно Минским соглашениям?

По мнению журналиста, на первый вопрос можно дать однозначный утвердительный ответ.

"Причем переговоры о мире для Зеленского важны сами по себе - даже без достижения результата. Цель - ничто. Движение - все. Весь этот экшен вокруг разведения войск. Поездка Зеленского в Золотое, его перебранка с националистами. Постоянная интрига - встретится ли он с Путиным или нет. Протесты и угрозы националистов и порохоботов, Федыны и Зверобой.

Все вместе это создает красочные декорации для сериала под названием "Зеленский борется за мир. За этим сериалом следят миллионы людей в Украине. По сюжету этого сериала Зеленский входит в свой привычный образ, который и принес ему победу на выборах - образ нормального человека, - который вернет страну к нормальной и мирной жизни.

Именно продолжение этого сериала и является главным стабилизирующим фактором рейтинга Зеленского, который проседает, но не так быстро, как мог бы на фоне всего, что сейчас творится во власти. Но сериал "Зе борется за мир", не дает рейтингу провалится, так как подпитывает избирателей надеждой", - написал Игорь Гужва.

Для Зеленского, по мнению Гужвы, важен процесс. Потому то он так и стремится к Нормандской встрече - "это будет еще одна потрясающая серия сериала".

Действия и заявления президента иногда кажутся хаотичными и противоречивыми потому что они вписаны в логику сериала - разговоры о мире ради того, чтоб снимать одну серию за другой, считает журналист.

"И как раз в этом и есть отличие Зеленского от Порошенко. Порошенко считал, что ему для пиара выгодно говорить о войне, а Зеленский - что ему выгодно говорить о мире. И делать какие-то пусть и небольшие шаги, которые народу можно подать как приближение мира (развод войск на трех участках, обмен заключенными, возврат кораблей, встреча с Путиным и т.д.)", - написал главред.

Вопрос, по его мнению, только в том, готов ли Зеленский снять в сериале последнюю серию - реинтегрировать Донбасс на особом статусе.

Пока большинство заявлений и Зеленского, и его команды сводятся к тому, что никакого особого статуса (по крайней мере, на условиях Минских соглашений) не будет.

Но тут все зависит от того, на что в стратегическом плане настроена "Зе-команда". Если они хотят продолжать строить Украину Майдана "с подавлением любого иного мнения, с перманентной конфронтацией с Россией, с национализмом как официальной идеологией, с однозначным вектором движения на Запад, то тогда особый статус Донбасса не нужен. Потому что особый статус усложнит процесс подгонки нашей страны под эти стандарты.

"Если же Зе-команда считает, что Украина должна пойти по иному пути. А именно - по пути национального примирения и нормализации отношений с соседями (о чем, кстати, так красиво рассказывал недавно Коломойский), то тут как раз Донбасс на особом статусе становится важнейшим элементом для реализации этого проекта. То есть, если будет определен вектор движения, то все остальное - технические детали. Детали важные и сложные. Но решаемые, если есть воля", - резюмировал Игорь Гужва.

Скриншот: Facebook/Игорь Гужва

Ранее "Страна" писала, что Игорь Гужва прокомментировал расследования преступлений против журналистов.

Также мы рассказывали, что главред "Страны" рассказал, когда вернется в Украину.