Погода в Украине на следующей неделе будет постепенно двигаться в сторону морозов, поскольку на нашу территорию зайдет арктический холодный воздух. Об этом утверждает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Погрелись – пора и померзнуть. После воскресных +20 градусов, например, на Закарпатье, в Украину на следующей неделе постепенно будет заходить холодный воздух арктического происхождения. Правда, на Востоке и сегодня было холодновато. Однако с понедельника похолодание потихоньку будет охватывать всю нашу территорию", - утверждает она.

Диденко прогнозирует, что 18-го ноября в Украине в течение дня ожидается +6+11 градусов, а на Западе +12+16 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"В дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов и внутри недели даже вероятно минимально до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях. Дождей не видно. 21-го ноября рванет сильный ветер, осторожно!" – уточнила она.

В Киеве, согласно прогнозу синоптика, будет сухо. В ближайшую ночью ожидается ночью +1+4 градуса, завтра днем около +7 градусов.

"В дальнейшем в столице будет постепенно холодать до ночных небольших морозов, а днем до + 2 + 5 градусов. 21-го ноября, в четверг, в Киеве также сильный штормовой ветер. Так что приходит эпоха смешных баламбонов и толстых пуховиков. Элегантные пальто и ботинки на тоненькой подошве пакуем на "далекие села", в дальние уголки шкафов", - сказала Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что на выходных 16 и 17 ноября в Украине будет тепло и безоблачно.

Также мы рассказывали, что Украина в ближайшие дни станет одной из самых теплых стран в Европе.