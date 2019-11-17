Вчера, 16 ноября, экс-посол США в Украине Мари Йованович выступала с показаниями в Конгрессе во время слушаний об импичменте Трампа. Допрашивал ее адвокат Республиканской партии Стив Кастор.

На одном их этапов допроса речь зашла о министре внутренних дел Арсене Авакове и о том, как глава МВД "топил" против Дональда Трампа.

Он, напомним, даже написал в Facebook нелестный пост о будущем президенте США. А после победы Трампа удалил его. Но потом внезапно вернул назад.

Приводим часть стенограммы допроса, которая касается Авакова и его отношения к президенту США:

Вопрос: В течение того же периода времени, в преддверии выборов, министр Аваков сказал очень неприятные вещи о кандидате Трампа в социальных сетях. Вы знали об этом?

Ответ: Да.

Кастор: Он сказал очень неприятные вещи.

Йованович: Да, иногда это происходит в социальных сетях. Но я хотела бы сказать, что министр Аваков был хорошим партнером для Соединенных Штатов. И, как я говорила раньше, он очень практичный человек. И сотрудничает, чтобы выполнить работу.

Таким образом, можно сделать вывод, что Йованович защищала Авакова, который неоднократно выступал против деятельности Дональда Трампа.

Ранее "Страна" писала, что Аваков рассказывал Йованович о попытке Джулиани дискредитировать ее.

Также мы сообщали, что Аваков анонсирует разведение войск, Порошенко переписывает бизнес на сына, а Макрон заявляет о смерти НАТО.