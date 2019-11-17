В городах Новояворовск и Новый Раздел во Львовской области, в которых проживает почти 60 000 жителей, из-за бесхозяйственности частного управляющего имуществом ТЭЦ, ООО "Гарант Энерго М", отопительный сезон до сих пор не начался. Поэтому предприятие группы Нафтогаз - ООО "Нафтогаз Тепло" - присоединяется к управлению имуществом Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

В прошлом году "Гарант Энерго М" получил ТЭЦ в управление. Под управлением "Гарант Энерго М" обе ТЭЦ за прошлый отопительный сезон нарастили задолженность перед "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" на 400 млн грн. Общая задолженность ТЭЦ сейчас почти 800 млн грн.

"Нафтогаз" вместе с правительством разработал план мероприятий, который позволит вернуть тепло. Но ситуация усложняется тем, что задолженность по заработной плате работникам ТЭЦ составляет более 11 млн грн.

Поэтому на своей странице в Facebook "Нафтогаз" разместил объявление о том, что они приглашают работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы на встречу в понедельник, 18 ноября, в 9:00.

В сообщении говорится, что люди не получали зарплату от прошлого управляющего "Гарант Энерго М" течение 5 месяцев. И теперь после увольнения из-за невыплат им "разрешают" вернуться.

"Эти люди получат право вернуться, о чем мы завтра и поговорим. Никаких выборочных "списков Лесюка" не будет" - сообщает пресс-служба.

Они отмечают, что ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города.

Скриншот: Facebook/Нафтогаз України

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