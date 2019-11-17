Победителями глобального конкурса инноваций AIGC-2019, который прошел в Сингапуре, стали четверо украинцев из Малой академии наук. Об этом сообщил директор по международным отношениям Малой академии наук Евгений Кудрявец в Facebook.

"Феерическая победа на Глобальном конкурсе инноваций AIGC 2019 в Сингапуре. 4 золотых медали у учащихся Малой академии наук Украины Ольги Харасахал, Софии Петрушин, Назара Поночевного и Дмитрия Лопушанского", - сказал он.

Фото: facebook.com/ykudriavets

Кроме того, утверждает Кудрявец, 18-летняя Ольга Харасахал из Мариуполя получила на конкурсе абсолютную победу – награду "Лучший из лучших". Девушка исследует проблемы рака и разработала метод выявления метастаз на ранних стадиях.

Сам конкурс инноваций проходил в Сингапуре 15-17 ноября.

Фото: facebook.com/ykudriavets

Напомним, в Грузии, в городе Батуми состоялся 22-й командный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин и женщин. Мужская команда со сборной Украины сумела завоевать серебро на европейском первенстве.

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