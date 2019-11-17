За 9 месяцев 2019 года негативное сальдо внешней торговли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 549,9 миллионов, составив около 7,1 млрд долларов. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Экспорт товаров за три квартала составил 37,093 млрд долларов (107,4%), импорт - 44,191 млрд долларов (107,5%). Таким образом, негативное сальдо - 7,1 млрд долларов.

Наибольшее количество товаров Украина экспортировала в Китай (на 2,59 млрд долларов; на 79,2% больше, чем за три квартала в 2018), Польшу (на 2,53 млрд долларов; на 4,4% больше), РФ (на 2,45 млрд долларов; на 9,7% больше).

Больше всего за три квартала этого года Украина продала на внешних рынках черных металлов (на 6,9 млрд долларов; на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2018), зерновых (на 6,8 млрд долларов; на 42,5% больше), жиров и масел (на 3,3 млрд долларов; на 3,9% больше).

Больше всего товаров в январе-сентябре 2019 года Украина импортировала из КНР (почти на 6,6 млрд долларов; на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года), РФ (на 5,4 млрд долларов; на 6,9 % меньше) и Германии (на 4,5 млрд долларов; на 0,9% меньше).

Основными товарными позициями украинского импорта за 9 месяцев были машины, оборудование и механизмы (на 9,47 млрд долларов; на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года), минеральные топлива, нефть и продукты перегонки (на 8,9 млрд долларов; на 7% меньше), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (почти на 5,7 млрд долларов; на 8,8% больше).

Внешнеторговые операции в январе-сентябре 2019 проводились с партнерами из 221 страны мира.

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