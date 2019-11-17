В Украину 18-19 ноября приедет глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник у себя на странице в Twitter.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - сообщил он.

Фото: twitter.com/melnykandrij

Отметим, что сейчас четыре столицы - Киев, Москва, Париж и Берлин - вплотную приблизились ко встрече в Нормандском формате, которая может состояться 9 декабря.

Напомним, по словам главы МИД Германии Хайко Маас, в Берлине увидели прогресс на пути к миру в связи с согласованием "формулы Штайнмайера" в Минске.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим немецким коллегой Хайко Маасом перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию в Украине.