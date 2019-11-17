В больнице Харькове умер военный, который получил ранения от взрывов в Балаклее
В Харьковской городской клинической больнице скончался военнослужащий, который получил ранения в результате взрывов в Балаклее. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"Сегодня, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе г. Балаклея, Харьковская обл", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
В Генштабе также утверждают, что остальным военным, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, угрозы жизни нет.
Напомним, возможная причина взрывов на военном арсенале в Балаклее 15 ноября - взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб".
Ранее "Страна" сообщала, что в ХОГА заявили, что ситуация на военном складе в городе Балаклея была локализована и дальнейшие взрывы исключаются.
Также мы рассказывали, что из-за взрывов в Балаклее оборонный комитет Рады собирает срочное совещание.