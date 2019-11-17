Вчера, 16 ноября, в Иране из-за акций протеста против повышения цен на бензин правительство ограничило гражданам доступ к интернету и отключило мобильную связь крупнейших операторов. Об этом сообщает организация NetBlocks.

Согласно сообщению, вчера без интернета осталось примерно 93% территории государства. Кроме того, прекратилась работа мобильной связи крупнейших операторов: MCI, Rightel и IranCell.

"Иран находится в разгаре почти общего национального отключения Интернета по состоянию на 18:45 субботы. Данные сети в реальном времени показывают, что связь снизился до лишь 7% от обычных уровней после двенадцати часов прогрессивного отключения сети, поскольку общественные протесты продолжаются по всей стране", — сообщили в организации.

Согласно постановлению правительства, отныне владелец бензиновой карты имеет право приобретать до 60 литров бензина в месяц по цене 15 тысяч риалов, что эквивалентно 11 евроцентам. Те, кому нужно больше топлива, вынуждены будут платить вдвое больше, 30 тысяч риалов (22 евроцента), за каждый последующий литр. До этого один литр бензина стоил 10 тысяч риалов, что составляет около 7 евроцентов.

Вчера в Тегеране по этому поводу автомобилисты препятствовали движению, блокируя улицы, а в других городах начались митинги возле правительственных зданий. В ряде населенных пунктов полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Один человек убит.

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