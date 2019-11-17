"Мы видим все". Бацька требует от России деньги за охрану границы
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская сторона должна его стране деньги за охрану границы. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает ТАСС.
"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать им это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит даже не в Беларуси, а через Беларусь в странах НАТО. Представьте, какие это траты", - сказал он.
Более того, Лукашенко рассказал о том, что ПВО Беларуси работает и в интересах России. Это было сделано также бесплатно.
"Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Не мы в этом инициаторы", - подчеркнул он.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться в президенты во время избирательной кампании в 2020 году.
До этого президент Беларуси опроверг информацию о том, что Беларусь намерена создать с Россией военный альянс для нападения на Польшу.