Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская сторона должна его стране деньги за охрану границы. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает ТАСС.

"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать им это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит даже не в Беларуси, а через Беларусь в странах НАТО. Представьте, какие это траты", - сказал он.

Более того, Лукашенко рассказал о том, что ПВО Беларуси работает и в интересах России. Это было сделано также бесплатно.

"Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Не мы в этом инициаторы", - подчеркнул он.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться в президенты во время избирательной кампании в 2020 году.

До этого президент Беларуси опроверг информацию о том, что Беларусь намерена создать с Россией военный альянс для нападения на Польшу.