Следователи ФСБ России исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде. Об этом передает ТАСС.

Между тем адвокат украинских моряков Николай Полозов в своем Facebook заявил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года обязал РФ "незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

Украинские корабли. Фото: Facebook/ nikolay.polozov

"В начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. Таким образом подпункт 1(b) приказа трибунала российскими властями был выполнен. То же касается подпункта 1 (a) о возвращении кораблей. Прямо сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" выводят из Керчи. После их передачи Украине РФ сможет предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа", - написал Полозов.

В приказе есть еще третий подпункт 1 (с), который обязывает Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор, разрешаемый трибуналом.

Что касается этого пункта, то, по мнению Полозова, расследование Россией уголовного дела о незаконном пересечении границы нарушает иммунитет украинских военных судов и членов их экипажей "и безусловно осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву".

Скриншот: Facebook/ nikolay.polozov

"После возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков", - резюмирует Полозов.

Как сообщала "Страна", поздно утром захваченные Россией украинские корабли покинули порт Керчи. Мы также показывали видео, как суда прошли под Крымским мостом.