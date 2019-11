Вчера, 16 ноября, защитник киевского клуба Динамо и сборной Польши Томаш Кендзера в матче против сборной Израиля в рамках квалификации Евро-2020 столкнулся со стюардом и получил серьезную травму. Об этом передает Fulhamaway в Twitter.

В концовке матча на поле выбежали фанаты. Стюард, пытавшийся догнать одного из них, случайно наткнулся на защитника. Кендзере понадобилась помощь врачей, но в итоге он все же сумел доиграть до финального свистка.

Арбитр матча, увидев это, сначала подумал, что в Кендзеру врезался болельщик, и хотел удалить обе команды с поля. Однако потом рефери убедили, что это была нелепая случайность, так что матч продолжился. Польская сборная победила со счетом 2:1.

A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ