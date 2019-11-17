В воскресенье, 17 ноября, в Киеве прошла акция протеста у стен Офиса президента Украины, участники которой выступают против открытия в стране рынка земли.

Трансляция митинга появилась на YouTube-канале журналиста Дмитрия Васильца, который стал одним из организаторов акции.

У Офиса главы государства собралось около двухсот человек. Люди держат плакаты "Нет продаже земли", "Референдум по земле" и другие.

Дмитрий Василец заявил, что на акцию пришли люди, поддерживающие абсолютно разные взгляды. Однако их всех объединило возмущение намерением власти открыть рынок земли в Украине.

Перед собравшимися также выступили бывшая депутат Надежда Савченко и ее мать Мария, видеоблогер Алесандр Семченко и другие участники митинга.

Видео: YouTube/ Дмитрий Василец

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