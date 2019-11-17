Тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав на матч против Сербии в заключительном туре отбора на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Так, по сравнению с товарищеским матчем против Эстонии, Шевченко решил не экспериментировать и выпустил сильнейший состав.

Стартовый состав сборной Украины выглядит следующим образом: 12. Андрей Пятов (к), 16. Виталий Миколенко, 4. Сергей Кривцов, 22 Николай Матвиенко, 21 Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 20. Виктор Коваленко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Среди запасных: 1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 6. Артем Шабанов, 10 Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 13 Владимир Шепелев, 14 Виталий Буяльский, 17 Евгений Шахов, 18 Роман Безус, 19 Сергей Болбат, 23 Андрей Лунин.

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