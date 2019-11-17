Бывший нардеп Игорь Мосийчук намерен в течение ближайшей недели обнародовать факты, подтверждающие наличие двойного гражданства у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом он заявил в комментарии каналу "112 Украина".

Игорь Мосийчук. Фото: "Страна"

Давид Арахамия. Фото: "Страна"

"Есть решение суда за 2010 год, в котором компания Microsoft судится с компанией, соучредителем которой является Давид Арахамия. И там четко указано, что он US Person, то есть гражданин США. Думаю, что в течение недели в своем Telegram-канале я опубликую скан-копию паспорта Арахамии - паспорта гражданина США", - сказал Мосийчук.

Экс-нардеп уточнил, что копию документа ему предоставят свои источники из США, люди, которые "озабочены судьбой Украины".

Игорь Мосийчук также акцентировал, что утаивание Арахамией второго гражданства при подаче документов в ЦИК является нарушением закона и Конституции Украины.

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