В Великобритании признали, что влияние России на результаты референдума относительно членства страны в Евросоюзе "не поддается количественному измерению". Об этом говорится в отчете парламентского Комитета по разведке и безопасности, передает The Times.

Так, в отчете межпартийного комитета не указано, имели ли Россия достаточное влияние на результаты голосования в 2016 году.

Теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри сказала, что результаты отчета поднимают "серьезные вопросы" относительно мер безопасности, которые будут введены для всеобщих выборов уже в следующем месяце.

"Если верно, что наши службы безопасности не смогли прийти к выводу о степени или влиянии российского вмешательства на референдум 2016 года, то это поднимает серьезные вопросы, которые требуют серьезных ответов", - сказала она.

В документе приводится пример статьи антиевропейской направленности, которую распространяли в преддверии телеканалы RT и агентство Sputnik.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в предвыборном манифесте Консервативной партии намеревается исключить возможность "жесткого" выхода государства из ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что Борис Джонсон не будет просить ЕС об отсрочке Brexit. Также мы писали, что Британия отсрочила выход из ЕС вопреки воле премьера.