В центре грузинской столицы, у здания парламента, 17 ноября начался многотысячный митинг "Объединенной оппозиции". Об этом сообщает издание "Коммерсант".

К 14:00 по Киеву в митинге участвовали около 10 000 человек, но самый большой наплыв участников ожидается к вечеру.

Протесты были запланированы оппонентами правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) еще 14 ноября. Тогда парламентское большинство от ГМ, несмотря на обещание, данное во время июньских волнений в Грузии лидером партии Бидзиной Иванишвили, неожиданно провалило конституционную поправку о проведении парламентских выборов 2020 года по партийным спискам, а не по смешанной, пропорционально-мажоритарной системе.

В митинге участвуют все значимые политические силы страны, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное Движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии. проживающий в Украине, обратился к митингующим и призвал их "поставить точку в правлении вонючего и безграмотного российского олигарха Иванишвили".

Оппозиция выдвинула властям три взаимосвязанных требования:

немедленная отставка правительства Георгия Гахария;

создание временного Кабмина;

проведение внеочередных парламентских выборов через 2-3 месяца по "германской электоральной системе", которая считается модификацией чисто пропорциональной модели, но позволяет избирать в парламент и депутатов-мажоритариев.

Правящая партия в лице члена политсовета ГМ, бывшего спикера парламента Ираклия Кобахидзе отвергла требования, назвав их антиконституционными. Власти предупредили, что не допустят блокирования парламента и других госучреждений.

Видео: Facebook/ TvMtavari

Ситуация в столице постепенно накаляется. Лидер парламентской партии "Европейская Грузия", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что Иванишвили ожидает судьба Чаушеску и Каддафи.

Вчера в Тбилиси тоже было неспокойно: днем под офисом правящей партии "Грузинская мечта" произошли столкновения. Полиция сломала руку протестующему. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сохранить стабильность в стране.