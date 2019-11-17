Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция), по предположению помощника президента РФ Юрия Ушакова, может быть проведена в конце этого года, но точной даты пока нет. Об этом сообщает "Коммерсант".

Юрий Ушаков. Фото: iz.ru

"Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", — сообщил Ушаков в прямом эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал во время передачи, что проведение саммита "нормандской четверки" не зависит напрямую от принятия закона об особом статусе Донбасса, однако данный аспект будет являться важным событием.

"Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный",— заявил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков. Фото: 24smi.org

Напомним, что все члены нормандской четверки согласовали дату саммита в Париже. По словам Макрона, Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах. Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Также мы сообщали, что у Меркель подтвердили ее участие в нормандской встрече 9 декабря.