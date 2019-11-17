Оператор здравоохранения Geisinger США создал нейросеть, которая способна прогнозировать смерть тяжело больного человека в течение ближайшего года. Об этом сообщает newscientist.com.

Жуткому алгоритму достаточно ЭКГ, чтобы дать прогноз о том, выживет ли пациент в течение ближайшего года. Проведены эксперименты, в результате которых выяснено, что о риске скорой смерти нейросеть сообщала после того, как врачи не находили у больного патологий или считали его состояние удовлетворительным.

"Искусственный интеллект может научить нас понимать вещи, которые мы неправильно интерпретировали в течение десятилетий", - заявил Брендан Форнуолт, один из разработчиков программы.

Для создания алгоритма были собраны и обработаны 1,7 млн кардиограмм 400 тысяч человек. Однако по-прежнему остается загадкой то, какие именно параметры нейросеть расценила как предтечу скорой смерти. Так что врачи пока не собираются применять данную разработку серийно.

Ранее "Страна" писала, что нейросеть научили говорить голосом Путина, Познера и Собчак.

Также мы сообщали, что лицо Джека Николсона в культовом фильме "Сияние" заменили на Джима Керри с помощью нейросети.