Народный депутат фракции "Слуги народа", председатель подкомитета Верховной Рады по гражданскому и административному законодательству и член постоянной делегации в ПАСЕ Алесандр Мережко процитировал слова Шарля де Голля о том, что лучше предавать - страну или избирателей. Цитатой политик поделился в своем Facebook.

"В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я предпочитаю второе", - привел Мережко фразу де Голля.

Скриншот: Facebook

Один из комментаторов с иронией отметил, что у Владимира Зеленского получается успешно совмещать обе задачи. Ему вторит еще одна подписчица страницы нардепа.

"А предательство и повсеместное нарушение законов (в том числе и относительно двойного гражданства) - это прямо обязательная фича слуг дьявола? Без нее мандат не выдавали?" - написала Elena Bohdanyuk.

К слову, Мережко давно увлекается цитированием фраз известных людей. У него на странице с завидной регулярностью появляются цитаты от Линдона Джонсона, Пьера Буаста, Дориса Лессинга и других деятелей.

Ранее "Страна" приводила требование депутата Максима Бужанского расследовать предательство интересов избирателей "Слуги народа" и выяснить, почему премьер Гончарук проводит во власть порохоботов.

А его коллега Александр Дубинский назвал политсилу "слугами МВФ".