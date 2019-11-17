В Великобритании умер известный фэшн-фотограф Терри О'Нилл, который прославился сотрудничеством с The Beatles и The Rolling Stones. Об этом сообщает Mirror.

Терри О'Нилл умер в результате продолжительной болезни. Предполагается, что у него был рак простаты.

Журналисты утверждают, что в последний раз его видели на публике еще в октябре 2019 года в Букингемском дворце. Там ему вручали Превосходнейший орден командора Британской империи.

Терри О'Нилл. Фото: Instagram/terryoneillofficial

Среди портретов О'Нилла есть Элтон Джон и серия снимков американской актрисы Фэй Данауэй.

Напомним, ушла из жизни Анико Рехвиашвили, художественный руководитель балета Национальной оперы Украины. Ей было всего 55 лет.

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