15 ноября Верховная Рада поддержала поправку в закон о досрочном прекращении полномочий руководства Государственного бюро расследований после вступления в силу закона.

Сам закон еще не проголосован окончательно и в силу еще не вступил, но "Страна" выяснила в чем причина появления этой поправки и кого планируют назначить новыми руководителем "украинского ФБР".

Согласно принятой поправке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия законопроекта № 2116 и вступления его в силу. Президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР.

По словам источника, на должность продвигает своего человека генпрокурор Руслан Рябошапка. Он же выступил и инициатором смены руководства Бюро, который сейчас возглавляет Роман Труба, открывший более 10 уголовных производств против экс-президента Петра Порошенко.

"Главный идеолог смены руководства ГБР - это генпрокурор Рябошапка. У него с Трубой затяжной конфликт. Также как и с Портновым, по заявлениям которого Госбюро возбуждает дела против Порошенко. Поэтому Рябошапка лоббирует на эту должность своего заместителя Трепака", - сказал наш источник.

Сейчас Виктору Трепаку 44 года. Во времена Порошенко он был заместителем главы СБУ и, по данным СМИ, пользовался поддержкой тогдашней демократической администрации США. Именно Трепак слил черную бухгалтерию Партии Регионов, что дало толчок для возбуждения дела против советника Трампа Пола Манафорта.

Хотя администрация Трампа требует от Киева содействия в расследовании дела об украинском вмешательстве в выборы в США, к чему имел прямое отношение Трепак, его карьера пошла при Зеленском в гору.

8 октября он был назначен заместителем генпрокурора. А близкий к нему человек Дмитрий Нескоромный стал первым заместителем главы СБУ.

"Рябошапка действует полностью в рамках той концепции правоохранительной системы, которая выстраивалась демократами еще во времена Йованович (бывший посол США в Украине, которую Трамп отозвал, обвинив в активной работе на своих конкурентов-демократов - Ред.) и Кента (бывший заместитель Йованович - Ред.). Рябошапка близко сошелся с Сытником (глава НАБУ, пользовавшийся поддержкой Йованович и Кента - Ред.). Трепак поставил своего человека в СБУ первым замом к Баканову. Если сейчас еще Трепак станет главой ГБР, то вся эта команда получит под полный контроль все правоохранительные органы, которые занимаются топ-делами в Украине", - говорит источник, близкий к Офису президента.

Подробнее о том, что происходит вокруг Госбюро расследований, читайте в нашем материале.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что еще известно о Трепаке.