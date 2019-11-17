Президент Беларуси Александр Лукашенко отвечая на вопрос о своем участии в выборах, рассказал, что не будет держаться за кресло главы государства "синими пальцами", поскольку это тяжелая работа. Об этом сообщает БелТА.

"Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если вы цените стабильность, развитие нашего государства, суверенитет и независимость, вы сами должны прийти и сказать: "Слушай, ты еще здоров, хотя вы меня тут «похоронили» две недели назад, бежали 15 километров на лыжероллерах, смотрю, пресс-секретарь докладывает, меня уже «похоронили" — баллотируйся, пожалуйста", - сказал он.

В то же время Лукашенко уточнил, что кресло президента – тяжелая работа. Поэтому держаться за нее он не намерен.

"Я пообещал, что «синими пальцами» держаться за кресло не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло. Вот вы отдыхаете, а я уже несколько суток после Австрии не сплю: чтобы было все тихо, спокойно, чтобы кто-то не подсунул гадость какую-то и так далее. Казалось бы, успокойся, есть кому выборы проводить. Ничего подобного. Поэтому не думайте, что у нас президентская власть — это царствование", - подчеркнул он.

Кроме того, президент Беларуси рассказал, когда пройдут возможные выборы президента страны.

"Крайний срок — конец августа. Мне кажется, летом эти выборы пройдут. Глупо будет, если мы после этих (парламентских) выборов сразу назначим очередные. И оппозиция нас начнет долбать, она не будет готова к этим выборам", - уточнил он.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться в президенты во время избирательной кампании в 2020 году.

До этого президент Беларуси опроверг информацию о том, что Беларусь намерена создать с Россией военный альянс для нападения на Польшу.