Знаменитая английская актриса погибла под колесами автобуса
Сегодня, 17 ноября, в городе Рикмансуорт в возрасте 69 лет в дорожно-транспортном происшествии погибла известная британская актриса Джейн Хейуорд. Об этом сообщает Mirror.
Джейн Хейуорд. Фото: gazeta.ru
Женщина попала под колеса рейсового автобуса. Посмертное патологоанатомическое исследование показало, что актриса скончалась от многочисленных травм.
Зрители многих стран мира знают Джейн Хейуорд за роль в сериале "Чисто английское убийство", фильме "Мой месяц с Миссис Поттер" и по другим кинокартинам.
Ранее "Страна" сообщала, что телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина врезались на мотоцикле в дерево.
Также мы писали, что появилось видео с места ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.