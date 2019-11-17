Сегодня, 17 ноября, в городе Рикмансуорт в возрасте 69 лет в дорожно-транспортном происшествии погибла известная британская актриса Джейн Хейуорд. Об этом сообщает Mirror.

Джейн Хейуорд. Фото: gazeta.ru

Женщина попала под колеса рейсового автобуса. Посмертное патологоанатомическое исследование показало, что актриса скончалась от многочисленных травм.

Зрители многих стран мира знают Джейн Хейуорд за роль в сериале "Чисто английское убийство", фильме "Мой месяц с Миссис Поттер" и по другим кинокартинам.

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